ВСУ взорвали таможенный пост в Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине
ВСУ задействовали квадрокоптер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по таможенному посту в Брянской области, в результате взрыва пострадало четыре человека. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП „Троебортное“, расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — сообщил Богомаз.

Сегодня ВСУ также атаковали КПП Новые Юрковичи в Брянской области. В результате нападения пострадало два человека, они доставлены в больницу.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручал жестко пресекать обстрелы мирных городов артиллерий ВСУ. Шойгу приказал наиболее активно уничтожать позиции ВСУ, с которых ведется огонь по городам и поселкам.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по таможенному посту в Брянской области, в результате взрыва пострадало четыре человека. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП „Троебортное“, расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — сообщил Богомаз. Сегодня ВСУ также атаковали КПП Новые Юрковичи в Брянской области. В результате нападения пострадало два человека, они доставлены в больницу. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручал жестко пресекать обстрелы мирных городов артиллерий ВСУ. Шойгу приказал наиболее активно уничтожать позиции ВСУ, с которых ведется огонь по городам и поселкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...