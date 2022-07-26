ВСУ взорвали таможенный пост в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по таможенному посту в Брянской области, в результате взрыва пострадало четыре человека. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП „Троебортное“, расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — сообщил Богомаз.
Сегодня ВСУ также атаковали КПП Новые Юрковичи в Брянской области. В результате нападения пострадало два человека, они доставлены в больницу.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручал жестко пресекать обстрелы мирных городов артиллерий ВСУ. Шойгу приказал наиболее активно уничтожать позиции ВСУ, с которых ведется огонь по городам и поселкам.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по таможенному посту в Брянской области, в результате взрыва пострадало четыре человека. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП „Троебортное“, расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — сообщил Богомаз. Сегодня ВСУ также атаковали КПП Новые Юрковичи в Брянской области. В результате нападения пострадало два человека, они доставлены в больницу. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручал жестко пресекать обстрелы мирных городов артиллерий ВСУ. Шойгу приказал наиболее активно уничтожать позиции ВСУ, с которых ведется огонь по городам и поселкам.