ВСУ взорвали таможенный пост в Брянской области

ВСУ задействовали квадрокоптер Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по таможенному посту в Брянской области, в результате взрыва пострадало четыре человека. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП „Троебортное“, расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — сообщил Богомаз.

Сегодня ВСУ также атаковали КПП Новые Юрковичи в Брянской области. В результате нападения пострадало два человека, они доставлены в больницу.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручал жестко пресекать обстрелы мирных городов артиллерий ВСУ. Шойгу приказал наиболее активно уничтожать позиции ВСУ, с которых ведется огонь по городам и поселкам.