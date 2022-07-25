Житель ХМАО попал в больницу из-за ДТП с лошадью

26 июля 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Лошадь вышла на проезжую часть и в нее врезался Ford Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске Ford врезался в лошадь, которая вышла на проезжую часть. В результате ДТП водитель попал в больницу. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД. «[Водитель] допустил наезд на животное (лошадь) которая находилась на проезжей части попутного направления. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля Ford и каретой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение», — говорится на странице ГИБДД Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». Происшествие случилось ночью на одной из дорог в старой части города. Лошадь же погибла после аварии на месте. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на светофоре сбили мотоциклиста. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла.

В Нижневартовске Ford врезался в лошадь, которая вышла на проезжую часть. В результате ДТП водитель попал в больницу. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД. «[Водитель] допустил наезд на животное (лошадь) которая находилась на проезжей части попутного направления. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля Ford и каретой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение», — говорится на странице ГИБДД Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». Происшествие случилось ночью на одной из дорог в старой части города. Лошадь же погибла после аварии на месте. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на светофоре сбили мотоциклиста. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла.