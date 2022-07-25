25 июля 2022

Житель ХМАО попал в больницу из-за ДТП с лошадью

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошадь вышла на проезжую часть и в нее врезался Ford Фото:

В Нижневартовске Ford врезался в лошадь, которая вышла на проезжую часть. В результате ДТП водитель попал в больницу. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

«[Водитель] допустил наезд на животное (лошадь) которая находилась на проезжей части попутного направления. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля Ford и каретой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение», — говорится на странице ГИБДД Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось ночью на одной из дорог в старой части города. Лошадь же погибла после аварии на месте. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на светофоре сбили мотоциклиста. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла.

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В Нижневартовске Ford врезался в лошадь, которая вышла на проезжую часть. В результате ДТП водитель попал в больницу. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД. «[Водитель] допустил наезд на животное (лошадь) которая находилась на проезжей части попутного направления. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля Ford и каретой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение», — говорится на странице ГИБДД Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». Происшествие случилось ночью на одной из дорог в старой части города. Лошадь же погибла после аварии на месте. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на светофоре сбили мотоциклиста. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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