Житель ХМАО попал в больницу из-за ДТП с лошадью

В Нижневартовске Ford врезался в лошадь, которая вышла на проезжую часть. В результате ДТП водитель попал в больницу. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.
«[Водитель] допустил наезд на животное (лошадь) которая находилась на проезжей части попутного направления. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля Ford и каретой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение», — говорится на странице ГИБДД Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте».
Происшествие случилось ночью на одной из дорог в старой части города. Лошадь же погибла после аварии на месте. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на светофоре сбили мотоциклиста. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла.
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