23 июля 2022
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21 июля 2022

В ХМАО на светофоре сбили мотоциклиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
По словам очевидцев, мотоциклист не мог подняться (фото из архива) Фото:

В Ханты-Мансийске столкнулись иномарка и мотоцикл. Как сообщается в группе «Наш Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте», мотоциклист пострадал.

«Объездная, 61, светофор. ДТП — мотоциклиста сбили», — написал анонимный автор. «Проезжали мимо, видели испуганного водителя авто и мотоциклиста, который пытался подняться, но не смог», — поделилась в комментариях Алина Бородавко-Карпик.

Получить оперативный комментарий в УМВД по ХМАО не удалось. В ведомство направлен запрос.

Ранее URA.RU писало, что на въезде в Сургут перед мостом произошло ДТП с участием четырех водителей. Из-за аварии образовалась пробка.

Авария
Авария

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В Ханты-Мансийске столкнулись иномарка и мотоцикл. Как сообщается в группе «Наш Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте», мотоциклист пострадал. «Объездная, 61, светофор. ДТП — мотоциклиста сбили», — написал анонимный автор. «Проезжали мимо, видели испуганного водителя авто и мотоциклиста, который пытался подняться, но не смог», — поделилась в комментариях Алина Бородавко-Карпик. Получить оперативный комментарий в УМВД по ХМАО не удалось. В ведомство направлен запрос. Ранее URA.RU писало, что на въезде в Сургут перед мостом произошло ДТП с участием четырех водителей. Из-за аварии образовалась пробка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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