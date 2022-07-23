По словам очевидцев, мотоциклист не мог подняться (фото из архива)
В Ханты-Мансийске столкнулись иномарка и мотоцикл. Как сообщается в группе «Наш Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте», мотоциклист пострадал.
«Объездная, 61, светофор. ДТП — мотоциклиста сбили», — написал анонимный автор. «Проезжали мимо, видели испуганного водителя авто и мотоциклиста, который пытался подняться, но не смог», — поделилась в комментариях Алина Бородавко-Карпик.
Получить оперативный комментарий в УМВД по ХМАО не удалось. В ведомство направлен запрос.
Ранее URA.RU писало, что на въезде в Сургут перед мостом произошло ДТП с участием четырех водителей. Из-за аварии образовалась пробка.
Авария
Авария
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