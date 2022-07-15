Путин уволил Рогозина

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Соответсвующий указ опубликован на сайте Кремля.
«Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора госпорпорации „Роскосмос“. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе.
На должность главы Роскосмоса назначен Юрий Борисов, занимавший пост заместителя председателя правительства РФ. Борисов ранее занимал руководящие посты в Федеральном агентстве по промышленности, был заместителем министра промышленности и торговли. Рогозин работал в Роскосмосе с 2018 года.
По данным «МК», Рогозин будет заниматься решением вопросов спецоперации России на территории Украины или займет руководящий пост на одной из освобожденных территорий.
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