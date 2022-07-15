Путин уволил Рогозина

Рогозина сменил Юрий Борисов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Соответсвующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора госпорпорации „Роскосмос“. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе.

На должность главы Роскосмоса назначен Юрий Борисов, занимавший пост заместителя председателя правительства РФ. Борисов ранее занимал руководящие посты в Федеральном агентстве по промышленности, был заместителем министра промышленности и торговли. Рогозин работал в Роскосмосе с 2018 года.

По данным «МК», Рогозин будет заниматься решением вопросов спецоперации России на территории Украины или займет руководящий пост на одной из освобожденных территорий.