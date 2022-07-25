Мэрия Сургута занимает полмиллиарда ради мегапроекта властей ХМАО

Занимать пришлось из-за удорожания проекта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Сургута получит окружной кредит в полмиллиарда рублей на строительство набережной, возводящейся в рамках проекта «Научно-технологического центра». Это связано с удорожанием проекта набережной. Отдавать долг планируется частями в течение трех лет. Информацию об этом сообщили на заседание постоянного комитета думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу, передает корреспондент URA.RU.

«Предлагаю увеличить расходы города на общую сумму 518 миллионов рублей. Основное увеличение связано с необходимостью обеспечения доли софинансирования „Участок набережной протоки реки Кривуля“ в рамках создания проекта „Научно-технологического центра“ на общую сумму 509 миллионов рублей. Из округа получено предварительное согласие в предоставлении бюджетного кредита на условиях возврата в течение трех лет», — сообщила URA.RU директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова.

Необходимость увеличить затраты возникли из-за того, что поменялся проект будущей набережной. «Увеличение бюджета сформировалось за счет замены типа берегоукрепления. Замена обусловлена данными инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических исследований. А также выявлением нестабильных грунтов. Также первоначально не было учтено устройство ливневой канализации», — добавила Новикова.

Ранее URA.RU сообщало, что строительством мегапроекта властей ХМАО заинтересовались федеральные застройщики. Об интересе крупных игроков строительной индустрии рассказал заместитель губернатора округа Владислав Нигматулин после встречи с застройщиками.