Крупные застройщики заинтересовались мегапроектом властей ХМАО

24 мая 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Крупные девелоперы готов прийти на сургутский рынок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральные игроки строительного рынка выражают готовность принять участие в застройке научно-технологического центра, который начал возводиться в Сургуте. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин, передает корреспондент URA.RU. «Мы переговаривалась с самыми разными застройщиками страны о каждом из объектов. В том числе и о жилой застройке тоже. Если до прошлого года дальше разговора не шло, каждый из застройщиков говорил, а вы дальше продвиньтесь песчаной отсыпки территории, и мы будем с вами разговаривать. Сейчас уже есть инженерное обеспечение, и теперь интерес застройщиков становится более предметным. Как только мы продолжим нашу строительно-монтажную активность, тем я думаю, интерес к этой территории будет все выше и выше», — рассказал Нигматулин. Он также добавил, что на территории НТЦ, помимо центра высоких биомедицинских технологий, технопарков, университетского кампуса, также должны появиться жилые дома, два детсады и две школы. Они будут предназначены для ученых и работников НТЦ. «Кроме того, там появится конгрессно-выставочный центр. В Югре пока есть только один такой объект, „Югра-Экспо“ в Ханты-Мансийске», — уточнил Нигматулин. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей. В реализации этого проекта югорским властям помогает «Роснефть».

Федеральные игроки строительного рынка выражают готовность принять участие в застройке научно-технологического центра, который начал возводиться в Сургуте. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин, передает корреспондент URA.RU. «Мы переговаривалась с самыми разными застройщиками страны о каждом из объектов. В том числе и о жилой застройке тоже. Если до прошлого года дальше разговора не шло, каждый из застройщиков говорил, а вы дальше продвиньтесь песчаной отсыпки территории, и мы будем с вами разговаривать. Сейчас уже есть инженерное обеспечение, и теперь интерес застройщиков становится более предметным. Как только мы продолжим нашу строительно-монтажную активность, тем я думаю, интерес к этой территории будет все выше и выше», — рассказал Нигматулин. Он также добавил, что на территории НТЦ, помимо центра высоких биомедицинских технологий, технопарков, университетского кампуса, также должны появиться жилые дома, два детсады и две школы. Они будут предназначены для ученых и работников НТЦ. «Кроме того, там появится конгрессно-выставочный центр. В Югре пока есть только один такой объект, „Югра-Экспо“ в Ханты-Мансийске», — уточнил Нигматулин. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей. В реализации этого проекта югорским властям помогает «Роснефть».