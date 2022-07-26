ЛНР взяла под контроль Углегорскую ТЭС, на Украину прибыли РСЗО. Главное к вечеру 26 июля

26 июля 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске перешла под контроль Народной милиции ЛНР. Германия поставила на Украину ракетные системы залпового огня (РСЗО) MARS II и другое вооружение. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 26 июля. Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что операция проводится вынужденно и направлена на помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.