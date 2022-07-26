Германия поставила на Украину вооружение и бронемашины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске перешла под контроль Народной милиции ЛНР. Германия поставила на Украину ракетные системы залпового огня (РСЗО) MARS II и другое вооружение. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 26 июля.
- Углегорская теплоэлектростанция (ТЭС) в Светлодарске перешла под контроль Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил помощник главы МВД республики Виталий Киселев. Позже эту информацию подтвердил представитель Народной милиции, капитан Иван Филипоненко, сообщает RT.
- Германия поставила на Украину ракетные системы залпового огня (РСЗО) MARS II и 2000 самоходных гаубиц. Кроме того, в страну прибыли зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Ирис-Т» и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
- ВСУ атаковали КПП в Климовском районе Брянской области. В результате нападения беспилотников пострадали два человека.
- Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по таможенному посту в Севском районе Брянской области. По данным губернатора региона Александра Богомаза, взрывное устройство было сброшено с квадрокоптера.
- Российские силы противовоздушной обороны научились сбивать ракеты американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил офицер зенитных войск из группировки «Отважные».
Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что операция проводится вынужденно и направлена на помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.
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