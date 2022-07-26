ФРГ поставила тяжелое вооружение Украине

26 июля 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Новые РЗСО выпускают в два раза больше ракет, чем система HIMARS Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия поставила на Украину ракетные системы залпового огня (РЗСО) MARS II, зенитные ракетные комплексы и бронемашины. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. «Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня „Марс-2“ и еще 2000 самоходных гаубиц. Мы держим свое слово», — приводит слова Ламбрехт газета Bild. Кроме того, на Украину прибыли зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Ирис-Т» и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины, добавили в издании. MARS II является немецкой версией M270 MLRS американского производства. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 80 км, площадь поражения — до 25 тысяч кв. м. Кроме того, РСЗО в течение минуты может выпустить двенадцать ракет класса «земля-земля», что на в два раза больше, чем и система HIMARS. Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. Ранее в СМИ сообщали, что Украина получит от Германии обещанное канцлером Олафом Шольцем ракетное оружие не раньше зимы, так как MARS II требуют замены программного обеспечения.

Германия поставила на Украину ракетные системы залпового огня (РЗСО) MARS II, зенитные ракетные комплексы и бронемашины. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. «Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня „Марс-2“ и еще 2000 самоходных гаубиц. Мы держим свое слово», — приводит слова Ламбрехт газета Bild. Кроме того, на Украину прибыли зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Ирис-Т» и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины, добавили в издании. MARS II является немецкой версией M270 MLRS американского производства. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 80 км, площадь поражения — до 25 тысяч кв. м. Кроме того, РСЗО в течение минуты может выпустить двенадцать ракет класса «земля-земля», что на в два раза больше, чем и система HIMARS. Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. Ранее в СМИ сообщали, что Украина получит от Германии обещанное канцлером Олафом Шольцем ракетное оружие не раньше зимы, так как MARS II требуют замены программного обеспечения.