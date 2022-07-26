ФРГ поставила тяжелое вооружение Украине

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Новые РЗСО выпускают в два раза больше ракет, чем система HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия поставила на Украину ракетные системы залпового огня (РЗСО) MARS II, зенитные ракетные комплексы и бронемашины. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня „Марс-2“ и еще 2000 самоходных гаубиц. Мы держим свое слово», — приводит слова Ламбрехт газета Bild. Кроме того, на Украину прибыли зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Ирис-Т» и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины, добавили в издании.

MARS II является немецкой версией M270 MLRS американского производства. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 80 км, площадь поражения — до 25 тысяч кв. м. Кроме того, РСЗО в течение минуты может выпустить двенадцать ракет класса «земля-земля», что на в два раза больше, чем и система HIMARS.

Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. Ранее в СМИ сообщали, что Украина получит от Германии обещанное канцлером Олафом Шольцем ракетное оружие не раньше зимы, так как MARS II требуют замены программного обеспечения.

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Германия поставила на Украину ракетные системы залпового огня (РЗСО) MARS II, зенитные ракетные комплексы и бронемашины. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. «Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня „Марс-2“ и еще 2000 самоходных гаубиц. Мы держим свое слово», — приводит слова Ламбрехт газета Bild. Кроме того, на Украину прибыли зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Ирис-Т» и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины, добавили в издании. MARS II является немецкой версией M270 MLRS американского производства. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 80 км, площадь поражения — до 25 тысяч кв. м. Кроме того, РСЗО в течение минуты может выпустить двенадцать ракет класса «земля-земля», что на в два раза больше, чем и система HIMARS. Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. Ранее в СМИ сообщали, что Украина получит от Германии обещанное канцлером Олафом Шольцем ракетное оружие не раньше зимы, так как MARS II требуют замены программного обеспечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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