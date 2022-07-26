Временным ректором Челябинского института культуры будет доцент

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Форум ректоров ВУЗов России и Казахстана. Челябинск, рушанин владимир
Действующий ректор Владимир Рушанин (на фото) ушел в отставку Фото:

Исполняющим обязанности ректора Челябинского института культуры станет проректор по учебной работе, доцент Серей Буцык. Он временно сменит на посту уходящего ректора Владимира Рушанина, сообщил источник URA.RU в вузе.

«Решения по ректору пока нет. С 27 июля и. о. ректора станет Сергей Владимирович Буцык, который с 2002 года работает в вузе, занимает пост проректора по учебной работе с 2009 года», — рассказал источник.

26 июля Рушанину исполнилось 70 лет, и с этого дня он не сможет исполнять полномочия ректора в связи с достижением предельного для этой должности возраста. Ранее в устав вуза внесли новую должность — президента ЧГИК. Это позволит Рушанину остаться у руля и продолжить руководить вузом.

В пресс-службе ЧГИК на запрос URA.RU смену ректора отказались комментировать. Там пояснили, что все кадровые перестановки будут публиковаться на сайте вуза. Ранее называлось несколько потенциальных кандидатов на пост ректора, в том числе брат депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова Вячаслав Бурматов.

Сергей Буцык работает в вузе 20 лет

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Исполняющим обязанности ректора Челябинского института культуры станет проректор по учебной работе, доцент Серей Буцык. Он временно сменит на посту уходящего ректора Владимира Рушанина, сообщил источник URA.RU в вузе. «Решения по ректору пока нет. С 27 июля и. о. ректора станет Сергей Владимирович Буцык, который с 2002 года работает в вузе, занимает пост проректора по учебной работе с 2009 года», — рассказал источник. 26 июля Рушанину исполнилось 70 лет, и с этого дня он не сможет исполнять полномочия ректора в связи с достижением предельного для этой должности возраста. Ранее в устав вуза внесли новую должность — президента ЧГИК. Это позволит Рушанину остаться у руля и продолжить руководить вузом. В пресс-службе ЧГИК на запрос URA.RU смену ректора отказались комментировать. Там пояснили, что все кадровые перестановки будут публиковаться на сайте вуза. Ранее называлось несколько потенциальных кандидатов на пост ректора, в том числе брат депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова Вячаслав Бурматов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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