Временным ректором Челябинского института культуры будет доцент

Действующий ректор Владимир Рушанин (на фото) ушел в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющим обязанности ректора Челябинского института культуры станет проректор по учебной работе, доцент Серей Буцык. Он временно сменит на посту уходящего ректора Владимира Рушанина, сообщил источник URA.RU в вузе.

«Решения по ректору пока нет. С 27 июля и. о. ректора станет Сергей Владимирович Буцык, который с 2002 года работает в вузе, занимает пост проректора по учебной работе с 2009 года», — рассказал источник.

26 июля Рушанину исполнилось 70 лет, и с этого дня он не сможет исполнять полномочия ректора в связи с достижением предельного для этой должности возраста. Ранее в устав вуза внесли новую должность — президента ЧГИК. Это позволит Рушанину остаться у руля и продолжить руководить вузом.

В пресс-службе ЧГИК на запрос URA.RU смену ректора отказались комментировать. Там пояснили, что все кадровые перестановки будут публиковаться на сайте вуза. Ранее называлось несколько потенциальных кандидатов на пост ректора, в том числе брат депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова Вячаслав Бурматов.