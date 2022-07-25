25 июля 2022

Ректор Челябинского института культуры уходит в отставку

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Выставка музея наивного искусства Екатеринбурга в Челябинском краеведческом музее. Челябинск, рушанин владимир
Сегодня, 26 июля, Владимиру Рушанину исполнилось 70 лет и он больше не сможет исполнять полномочия ректора Фото:

27 июля ректор Челябинского государственного института культуры (ЧГИК) Владимир Рушанин уходит в отставку с поста руководителя в связи с достижением предельного для этой должности возраста. Как сообщил URA.RU источник, до конца дня в вуз поступит телефонограмма из Министерства культуры РФ, в которой назовут имя нового ректора.

«На пост ректора пророчили проректора ЧГИК Сергея Синецкого, но его не вызывали на собеседование в Москву. Рушанин сам ездил в Москву, но и ему не назвали имя приемника. В числе прочих кандидатов называют проректора по молодежной политике и соцвопросам Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Вячеслава Бурматова. Скорее всего, новым ректором станет варяг из другого региона», — отметил источник.

26 июля Рушанину исполнилось 70 лет и в дальнейшем руководитель вуза не сможет исполнять полномочия ректора. Сегодня он принимает поздравления с юбилеем. Ранее в устав ЧГИК внесли новую должность — президента вуза. Это позволит Рушанину остаться у руля и продолжить руководить вузом в новом статусе.

В пресс-службе ЧГИК на запрос URA.RU информацию о смене ректора отказались комментировать. Там пояснили, что все кадровые перестановки впоследствии будут публиковаться на сайте вуза.

Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

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27 июля ректор Челябинского государственного института культуры (ЧГИК) Владимир Рушанин уходит в отставку с поста руководителя в связи с достижением предельного для этой должности возраста. Как сообщил URA.RU источник, до конца дня в вуз поступит телефонограмма из Министерства культуры РФ, в которой назовут имя нового ректора. «На пост ректора пророчили проректора ЧГИК Сергея Синецкого, но его не вызывали на собеседование в Москву. Рушанин сам ездил в Москву, но и ему не назвали имя приемника. В числе прочих кандидатов называют проректора по молодежной политике и соцвопросам Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Вячеслава Бурматова. Скорее всего, новым ректором станет варяг из другого региона», — отметил источник. 26 июля Рушанину исполнилось 70 лет и в дальнейшем руководитель вуза не сможет исполнять полномочия ректора. Сегодня он принимает поздравления с юбилеем. Ранее в устав ЧГИК внесли новую должность — президента вуза. Это позволит Рушанину остаться у руля и продолжить руководить вузом в новом статусе. В пресс-службе ЧГИК на запрос URA.RU информацию о смене ректора отказались комментировать. Там пояснили, что все кадровые перестановки впоследствии будут публиковаться на сайте вуза. Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
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