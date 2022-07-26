В КНР высказали недовольство из-за односторонних санкций Запада Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, введенные Западом, вызвали большую обеспокоенность во всем мире. Об этом говорилось на Пекинском форуме по правам человека, который прошел 26 июля.

«Из-за односторонности и силовой политики, практикуемой несколькими странами, международный порядок в области прав человека и предпосылки для лучшего глобального управления сталкиваются с серьезными проблемами», — посетовала заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, председатель Китайского фонда развития прав человека Хуан Мэнфу. По словам президента Китайского общества изучения прав человека Падмы Чолинг, мир вступает в новый период турбулентности. Странам необходимо работать сообща, чтобы достичь консенсуса в развитии прав человека, дополнила она.

Хуан Мэнфу подчеркнул, что с каждым годом все чаще возникают региональные конфликты, включая украинский кризис. По его словам, это вызывает серьезные продовольственные и энергетические кризисы, приводящие, в том числе к глобальной инфляции.

Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. В материале американского издания The National Interest говорилось о том, что экономические санкции Запада сломили всех, кроме России. Автор публикации отметил, что, несмотря на заверения президента США Джо Байдена и других западных политиков о том, что РФ ждут «самые жесткие санкции в истории», профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов, а рубль показал надежную устойчивость.