NI: западные санкции наказали весь мир, но не Россию

26 июля 2022 в 06:24 Размер текста - 17 +

Западные санкции спровоцировали профицит внешней торговли России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономические санкции Запада нанесли всему миру больше вреда, чем самой России. Об этом говорится материале американского издания The National Interest. «Экономический ответ на спецоперацию России, кажется, наносит больше урона остальному миру, чем самой России», — заявляет автор статьи. Он отметил, что, несмотря на заверения президента США Джо Байдена и других западных политиков о том, что РФ ждут «самые жесткие санкции в истории», профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов, а также рубль показал надежную устойчивость. Автор материала посоветовал политикам Запада брать во внимание моральное обоснование и вероятные социальные и экономические последствия санкций для своих стран перед тем, как их вводить. Кроме того, экономические ограничения подарили России новые возможности, благодаря которым она заработала сотни миллиардов долларов, подчеркнул он. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики европейский стран. Журнал The American Conservative писал, что санкции США помогли России. Ученый Лондонского центра политических исследований Александр Марковский отметил, что Запад попал в стратегическую ловушку РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции поставили под угрозу российскую авиаотрасль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экономические санкции Запада нанесли всему миру больше вреда, чем самой России. Об этом говорится материале американского издания The National Interest. «Экономический ответ на спецоперацию России, кажется, наносит больше урона остальному миру, чем самой России», — заявляет автор статьи. Он отметил, что, несмотря на заверения президента США Джо Байдена и других западных политиков о том, что РФ ждут «самые жесткие санкции в истории», профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов, а также рубль показал надежную устойчивость. Автор материала посоветовал политикам Запада брать во внимание моральное обоснование и вероятные социальные и экономические последствия санкций для своих стран перед тем, как их вводить. Кроме того, экономические ограничения подарили России новые возможности, благодаря которым она заработала сотни миллиардов долларов, подчеркнул он. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики европейский стран. Журнал The American Conservative писал, что санкции США помогли России. Ученый Лондонского центра политических исследований Александр Марковский отметил, что Запад попал в стратегическую ловушку РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции поставили под угрозу российскую авиаотрасль.