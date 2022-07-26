26 июля 2022

Попасть в Казахстан из Челябинской области стало труднее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, шлагбаум, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Водителям предлагают альтернативные пути въезда и выезда из России

В пункте пропуска Бугристое на российско-казахстанской границе в Челябинской области осложнено движение автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону, трудности связаны с ремонтом дороги.

«С 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска через государственную границу Бугристое планируется проведение работ по ремонту асфальтового покрытия дорожного полотна. С учетом дорожных работ возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания прохождения контрольных процедур», - сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Для сокращения времени на пересечение госграницы водителям предложили альтернативные пути въезда в Россию и выезда из нее. Так границу можно пересечь через двусторонние пункты пропуска Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском районе.

Попасть в Казахстан из Челябинска самолетом также проблематично. Компания Red Wings отменила свои рейсы в Алматы. До этого авиаперевозчик заявил, что рейсы в Казахстан будут осуществляться каждое воскресенье.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В пункте пропуска Бугристое на российско-казахстанской границе в Челябинской области осложнено движение автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону, трудности связаны с ремонтом дороги. «С 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска через государственную границу Бугристое планируется проведение работ по ремонту асфальтового покрытия дорожного полотна. С учетом дорожных работ возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания прохождения контрольных процедур», - сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Для сокращения времени на пересечение госграницы водителям предложили альтернативные пути въезда в Россию и выезда из нее. Так границу можно пересечь через двусторонние пункты пропуска Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском районе. Попасть в Казахстан из Челябинска самолетом также проблематично. Компания Red Wings отменила свои рейсы в Алматы. До этого авиаперевозчик заявил, что рейсы в Казахстан будут осуществляться каждое воскресенье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...