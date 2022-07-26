Попасть в Казахстан из Челябинской области стало труднее

27 июля 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Водителям предлагают альтернативные пути въезда и выезда из России Екатерина Сычкова © URA.RU В пункте пропуска Бугристое на российско-казахстанской границе в Челябинской области осложнено движение автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону, трудности связаны с ремонтом дороги. «С 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска через государственную границу Бугристое планируется проведение работ по ремонту асфальтового покрытия дорожного полотна. С учетом дорожных работ возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания прохождения контрольных процедур», - сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Для сокращения времени на пересечение госграницы водителям предложили альтернативные пути въезда в Россию и выезда из нее. Так границу можно пересечь через двусторонние пункты пропуска Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском районе. Попасть в Казахстан из Челябинска самолетом также проблематично. Компания Red Wings отменила свои рейсы в Алматы. До этого авиаперевозчик заявил, что рейсы в Казахстан будут осуществляться каждое воскресенье.

В пункте пропуска Бугристое на российско-казахстанской границе в Челябинской области осложнено движение автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону, трудности связаны с ремонтом дороги. «С 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска через государственную границу Бугристое планируется проведение работ по ремонту асфальтового покрытия дорожного полотна. С учетом дорожных работ возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания прохождения контрольных процедур», - сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Для сокращения времени на пересечение госграницы водителям предложили альтернативные пути въезда в Россию и выезда из нее. Так границу можно пересечь через двусторонние пункты пропуска Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском районе. Попасть в Казахстан из Челябинска самолетом также проблематично. Компания Red Wings отменила свои рейсы в Алматы. До этого авиаперевозчик заявил, что рейсы в Казахстан будут осуществляться каждое воскресенье.