Попасть в Казахстан из Челябинской области стало труднее

В пункте пропуска Бугристое на российско-казахстанской границе в Челябинской области осложнено движение автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону, трудности связаны с ремонтом дороги.
«С 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска через государственную границу Бугристое планируется проведение работ по ремонту асфальтового покрытия дорожного полотна. С учетом дорожных работ возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания прохождения контрольных процедур», - сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Для сокращения времени на пересечение госграницы водителям предложили альтернативные пути въезда в Россию и выезда из нее. Так границу можно пересечь через двусторонние пункты пропуска Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском районе.
Попасть в Казахстан из Челябинска самолетом также проблематично. Компания Red Wings отменила свои рейсы в Алматы. До этого авиаперевозчик заявил, что рейсы в Казахстан будут осуществляться каждое воскресенье.
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