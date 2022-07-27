Politico: Киев грустит из-за отставки премьера Британии Джонсона

28 июля 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

Киев переживает из-за отставки Бориса Джонсона Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку Украинские политики переживают, что лишились «лучшего друга» в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники. «Владимир Зеленский выразил глубокую печаль в связи с неизбежным уходом Джонсона с поста премьер-министра Великобритании», — пишет Politico. «В Киеве опасаются, что Великобритания не сохранит тесные узы дружбы с Украиной», — рассказал источник изданию. Отмечается, что один из самых давних союзников Джонсона считает, что отставка Джонсона является «реальным риском» для Украины. При этом многие в старой Европе очень радуются такой перспективе. Ранее Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра и лидера консервативной партии. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока ему не найдут преемника. После этого Джонсон покинет кабинет министров. Британская газета The Telegraph написала, что он может стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Украинские политики переживают, что лишились «лучшего друга» в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники. «Владимир Зеленский выразил глубокую печаль в связи с неизбежным уходом Джонсона с поста премьер-министра Великобритании», — пишет Politico. «В Киеве опасаются, что Великобритания не сохранит тесные узы дружбы с Украиной», — рассказал источник изданию. Отмечается, что один из самых давних союзников Джонсона считает, что отставка Джонсона является «реальным риском» для Украины. При этом многие в старой Европе очень радуются такой перспективе. Ранее Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра и лидера консервативной партии. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока ему не найдут преемника. После этого Джонсон покинет кабинет министров. Британская газета The Telegraph написала, что он может стать следующим генеральным секретарем НАТО.