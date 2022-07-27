The Telegraph: Джонсон готовится стать Генсеком НАТО

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может стать Генеральным секретарем НАТО. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
«Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Украинские депутаты и депутаты-консерваторы поддерживают эту идею. Премьер-министра рекламируют как кандидата на ключевой пост в обороне, а действующий Йенс Столтенберг, как ожидается, уйдет в отставку в сентябре следующего года. Британии также доверяют страны Балтии и США. Он достоин этой должности», — пишет The Telegraph.
Ранее Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра и лидера консервативной партии. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока ему не найдут преемника. После этого Джонсон покинет кабинет министров.
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