The Telegraph: Джонсон готовится стать Генсеком НАТО

27 июля 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

У НАТО может появиться новый Генеральный секретарь Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может стать Генеральным секретарем НАТО. Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Украинские депутаты и депутаты-консерваторы поддерживают эту идею. Премьер-министра рекламируют как кандидата на ключевой пост в обороне, а действующий Йенс Столтенберг, как ожидается, уйдет в отставку в сентябре следующего года. Британии также доверяют страны Балтии и США. Он достоин этой должности», — пишет The Telegraph. Ранее Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра и лидера консервативной партии. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока ему не найдут преемника. После этого Джонсон покинет кабинет министров.

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может стать Генеральным секретарем НАТО. Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Украинские депутаты и депутаты-консерваторы поддерживают эту идею. Премьер-министра рекламируют как кандидата на ключевой пост в обороне, а действующий Йенс Столтенберг, как ожидается, уйдет в отставку в сентябре следующего года. Британии также доверяют страны Балтии и США. Он достоин этой должности», — пишет The Telegraph. Ранее Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра и лидера консервативной партии. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока ему не найдут преемника. После этого Джонсон покинет кабинет министров.