Американский актер Сигал пообещал не отказываться от паспорта РФ

Актер уточнил, что из-за паспорта он постоянно подвергается русофобии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский актер и продюсер Стивен Сигал заявил, что не станет отказываться от российского гражданства. Он получил паспорт в 2016 году.

«Первое, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», — заявил Сигал РИА «Новости».

Сигал получил гражданство России в 2016 году по указу президента РФ Владимира Путина. Основанием для этого стало то, что дед актера был родом из России и уехал в последующем жить в Америку. В 2018 году Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США.