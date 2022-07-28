Американский актер Сигал пообещал не отказываться от паспорта РФ

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Премия Русского Географического Общества. Москва, сигал стивен
Актер уточнил, что из-за паспорта он постоянно подвергается русофобии Фото:

Американский актер и продюсер Стивен Сигал заявил, что не станет отказываться от российского гражданства. Он получил паспорт в 2016 году.

«Первое, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», — заявил Сигал РИА «Новости».

Сигал получил гражданство России в 2016 году по указу президента РФ Владимира Путина. Основанием для этого стало то, что дед актера был родом из России и уехал в последующем жить в Америку. В 2018 году Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США.

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Американский актер и продюсер Стивен Сигал заявил, что не станет отказываться от российского гражданства. Он получил паспорт в 2016 году. «Первое, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», — заявил Сигал РИА «Новости». Сигал получил гражданство России в 2016 году по указу президента РФ Владимира Путина. Основанием для этого стало то, что дед актера был родом из России и уехал в последующем жить в Америку. В 2018 году Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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