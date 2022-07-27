Курганские почтовые отделения отремонтируют по поручению Путина

По программе модернизации в Курганской области до конца года отремонтируют шесть почтовых отделений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в 2022 году отремонтирует шесть отделений почтовой связи в рамках программы модернизации, запущенной по поручению президента России Владимира Путина и по инициативе «Единой России». В ближайшие годы ремонт должен пройти в большей части сельских отделений, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«В Курганской области реализуется программа модернизации сельских отделений почтовой связи, запущенная по поручению президента Российской Федерации. В 2022 году АО „Почта России“ отремонтирует в регионе шесть отделений почтовой связи — четыре отделения Кетовского округа, а также в Далматовском и Частоозерском округах», — говорится в сообщении.

Ремонт отделения почты в селе Иковка Кетовского округа проверили депутат Курганской областной думы Родион Вяткин и председатель думы Кетовского муниципального округа Леонид Воинков. «После модернизации жители смогут пользоваться почтовыми, финансовыми и цифровыми услугами. Здесь появится новая удобная мебель, оборудование», — рассказал Воинков.

По данным реготделения ЕР, в Курганской области работают 472 отделения почтовой связи, из них 408 находятся в сельской местности. До 2025 года в регионе должны капитально отремонтировать 335 почтовых отделений.