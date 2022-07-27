Курганец заплатит 1,5 млн за убитого топором мужчину

Жителя Курганской области приговорили к 12 годам колонии особого режима за убийство знакомого Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ранее судимого жителя Курганской области приговорили к 12 годам колонии за убийство знакомого колуном, совершенное в городе Белогорске Амурской области. Также мужчина должен выплатить пострадавшим 1,5 млн рублей, сообщает следственное управление СК по Амурской области.

«Осужденный в квартире, расположенной в городе Белогорске, распивал спиртные напитки вместе со знакомым. Между мужчинами произошел спор: знакомый упрекнул мужчину в том, что тот не принес дров для топки печи. В результате конфликта осужденный взял на кухне металлический колун и нанес им потерпевшему один удар по голове», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина скончался на месте. Ранее осужденный уже лишался свободы за другое убийство. Уголовное дело возбуждалось по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 44-летнего жителя Курганской области приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.