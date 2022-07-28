В Кремле рассказали о турбинах для «Северного потока»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Вопрос транспортировки турбин для «Северного потока» — технологический, заявил Песков Фото:

В Кремле надеются на скорую доставку турбинного двигателя для газопровода «Северный поток». Вторая турбина требует оперативного ремонта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос, который надо задавать скорее „Газпрому“. Это больше технологический вопрос. Мы не можем отслеживать все этапы транспортировки канадской турбины. Но мы надеемся, что она в ближайшее время доберется до места работы и будет смонтирована, будут пуско-наладочные работы. По другой турбине, нам известно, что есть определенные неполадки, которые требуют оперативного ремонта. По технике нужно обращаться к „Газпрому“», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

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В Кремле надеются на скорую доставку турбинного двигателя для газопровода «Северный поток». Вторая турбина требует оперативного ремонта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это вопрос, который надо задавать скорее „Газпрому“. Это больше технологический вопрос. Мы не можем отслеживать все этапы транспортировки канадской турбины. Но мы надеемся, что она в ближайшее время доберется до места работы и будет смонтирована, будут пуско-наладочные работы. По другой турбине, нам известно, что есть определенные неполадки, которые требуют оперативного ремонта. По технике нужно обращаться к „Газпрому“», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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