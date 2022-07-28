На Украине призвали переписать историю ВОВ для победы над Россией

28 июля 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

На Украине захотели переписать Вторую мировую войну Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко хочет переписать историю Второй мировой войны для победы над Россией. Об этом сообщает телеканал «Украина 24». «Мы не сможем на самом деле вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24». Кроме того, Денисенко сказал, что киевским властям необходимо написать «новую историю городов и сел Украины», так как прошлая признана «морально устаревшей». Чтобы не допустить фальсификацию истории, президент РФ Владимир Путин поддержал проведение занятий по историческому просвещению школьников для борьбы с фейками о ситуации на Украине. Он также одобрил поднятие флага и исполнение гимна в школах. Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова, избранная от Челябинской области, привозила с освобожденных территорий Донбасса украинские учебники, которые учили школьников ненавидеть Россию и ее жителей. Президент России объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко хочет переписать историю Второй мировой войны для победы над Россией. Об этом сообщает телеканал «Украина 24». «Мы не сможем на самом деле вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24». Кроме того, Денисенко сказал, что киевским властям необходимо написать «новую историю городов и сел Украины», так как прошлая признана «морально устаревшей». Чтобы не допустить фальсификацию истории, президент РФ Владимир Путин поддержал проведение занятий по историческому просвещению школьников для борьбы с фейками о ситуации на Украине. Он также одобрил поднятие флага и исполнение гимна в школах. Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова, избранная от Челябинской области, привозила с освобожденных территорий Донбасса украинские учебники, которые учили школьников ненавидеть Россию и ее жителей. Президент России объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.