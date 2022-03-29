Яна Лантратова возмущена воспитанием русофобии у школьников (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Яна Лантратова, избранная от Челябинской области, привезла с освобожденных территорий Донбасса учебники, которые учили школьников ненавидеть Россию и ее жителей. Об этом Лантратова сообщила 30 марта в своем в telegram-канале.

«История переписана в угоду политическим настроениям. Привезла из Донбасса учебники, по которым последние 8 лет занимались украинские школьники. Детям представляли Россию, как страну-агрессора, а русских на страницах этих книг называли оккупантами и врагами», — пишет депутат.

В одном из учебников авторы разместили на фотографии советского танка фашистскую свастику. Видное место в истории отведено Степану Бандере и его последователям. Совсем иного внимания были удостоены США и ООН. Именно они, по мнению авторов учебников, являются силой, противодействующей российской агрессии.

На подобных учебниках выросло целое поколение украинских школьников. По мнению Лантратовой, нельзя воспитывать в детях такие чувства, как ненависть и презрение к другому народу по национальному признаку.

О проведении спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она предвосхитила атаку Украины на Донбасс и направлена на защиту жителей ДНР от националистов. В ходе спецоперации были освобождены значительные территории Донбасса.

Видное место в учебниках отведено Степану Бандере (фото) Яна Лантратова