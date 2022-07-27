На трассе Тюмень—Ишим—Омск случилось страшное ДТП. Фото

28 июля 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП произошло вечером 28 июля Фото: Александр Мамаев © URA.RU На 293-м километре трассы Тюмень—Ишим—Омск произошло ДТП, погиб человек и двое получили травмы. По предварительным данным, Lаda Priora столкнулась с грузовиком «Луидор», сообщает telegram-канал ГИБДД Тюменской области. «Один человек погиб и двое травмированы в результате ДТП на 293-м километре федеральной трассы „Тюмень—Ишим—Омск“. По предварительным данным, в девятом часу вечера на перекрестке автодорог „Тюмень—Ишим—Омск“ и „Ишим—Лозовое“ в Ишимском районе Lаda Priora, двигаясь по второстепенной дороге, столкнулась с грузовиком „Луидор“, двигавшимся по главной дороге», — говорится в сообщении. Там отметили, что пассажир Lada cкончался на месте происшествия, а 19-летний водитель и 42-летний пассажир легкового автомобиля госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.

На 293-м километре трассы Тюмень—Ишим—Омск произошло ДТП, погиб человек и двое получили травмы. По предварительным данным, Lаda Priora столкнулась с грузовиком «Луидор», сообщает telegram-канал ГИБДД Тюменской области. «Один человек погиб и двое травмированы в результате ДТП на 293-м километре федеральной трассы „Тюмень—Ишим—Омск“. По предварительным данным, в девятом часу вечера на перекрестке автодорог „Тюмень—Ишим—Омск“ и „Ишим—Лозовое“ в Ишимском районе Lаda Priora, двигаясь по второстепенной дороге, столкнулась с грузовиком „Луидор“, двигавшимся по главной дороге», — говорится в сообщении. Там отметили, что пассажир Lada cкончался на месте происшествия, а 19-летний водитель и 42-летний пассажир легкового автомобиля госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.