Площадь пожара в общежитии составила 150 метров квадратных (архивное фото)
Восемь человек погибли в результате пожара в общежитии на юге Москвы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
В московском общежитии на улице Алма-Атинской произошел пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров, сообщает Пятый канал. В МЧС РФ заявили, что при пожаре погибли восемь человек. Отмечается, что возгорание было ликвидировано.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»Подписаться