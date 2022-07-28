28 июля 2022

В Москве восемь человек погибли во время пожара в общежитии. Видео

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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, пламя, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Площадь пожара в общежитии составила 150 метров квадратных (архивное фото) Фото:

Восемь человек погибли в результате пожара в общежитии на юге Москвы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В московском общежитии на улице Алма-Атинской произошел пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров, сообщает Пятый канал. В МЧС РФ заявили, что при пожаре погибли восемь человек. Отмечается, что возгорание было ликвидировано.

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Восемь человек погибли в результате пожара в общежитии на юге Москвы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В московском общежитии на улице Алма-Атинской произошел пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров, сообщает Пятый канал. В МЧС РФ заявили, что при пожаре погибли восемь человек. Отмечается, что возгорание было ликвидировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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