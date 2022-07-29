ФСБ предотвратила теракт «Правого сектора»* в Липецке

29 июля 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Украинские диверсанты планировали теракт в людном месте Липецка, сообщили в ФСБ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали трех боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), готовивших массовый теракт в Липецке. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ. «В селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны ранее прибывшие в Россию трое граждан Украины: мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения, входящие в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной „Правым сектором“* под патронажем Службы безопасности Украины», — приводит цитату из пресс-релиза РИА «Новости». По данным спецслужбы, задержанные прибыли в Россию с Украины, чтобы подорвать самодельное взрывное устройство «на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка». В тайнике диверсантов обнаружены компоненты самодельной бомбы и переписка с другими участниками экстремистской группировки, «изобличающая их намерения». Против боевиков возбудили уголовные дела о подготовке теракта и участии в экстремистской организации. Кроме того, задержанных обвиняют в незаконном хранении взрывчатки. * «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали трех боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), готовивших массовый теракт в Липецке. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ. «В селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны ранее прибывшие в Россию трое граждан Украины: мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения, входящие в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной „Правым сектором“* под патронажем Службы безопасности Украины», — приводит цитату из пресс-релиза РИА «Новости». По данным спецслужбы, задержанные прибыли в Россию с Украины, чтобы подорвать самодельное взрывное устройство «на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка». В тайнике диверсантов обнаружены компоненты самодельной бомбы и переписка с другими участниками экстремистской группировки, «изобличающая их намерения». Против боевиков возбудили уголовные дела о подготовке теракта и участии в экстремистской организации. Кроме того, задержанных обвиняют в незаконном хранении взрывчатки. * «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России