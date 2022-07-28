Курганским коммунистам не разрешили проводить пикет возле кинотеатра «Россия» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) не разрешили проводить пикет в центре Кургана из-за режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Об этом URA.RU сообщил первый секретарь курганского горкома КПРФ Артур Пущин.

«В связи с довыборами в городскую думу, партия назначила на 26 июля пикет до 30 человек возле кинотеатра „Россия“. Хотели выйти с плакатами и призвать людей к честным выборам. Но нам не разрешили его проводить. Правительство области обосновывает это тем, что ковидные ограничения по проведению массовых публичных мероприятий еще не отменены», — рассказал Пущин.

Как указано в ответе правительства Курганской области, запрет на проведение пикета связан с постановлением губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года №12 «О введении режима повышенной готовности». Документ запрещает проводить в регионе спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, к которым относятся и пикеты. Исключения составляют те мероприятия, которые были согласованы областным оперативным штабом.

До этого URA.RU писало, что в Кургане прошел слет комсомольского актива Уральского федерального округа. Не на него приехали комсомольцы из Свердловской, тюменской, Челябинской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пикет планировалось провести с 12:00 до 13:00 рядом с кинотеатром «Россия» Сергей Еремин, соцсеть «ВКонтакте»