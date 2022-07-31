У сына челябинского экс-губернатора выросло число кредиторов

ПАО «Челиндбанк» намерен вступить в число кредиторов бизнесмена Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Банк требует взыскать с предпринимателя 222 тысячи рублей, это требование поступило в областной Арбитражный суд.
«ПАО „Челиндбанк“ направило в Арбитражный суд Челябинской области требование о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженности в общей сумме 222 тыс. 984 рублей. Должник — Дубровский Александр Борисович», — говорится в уведомлении о получении требований кредитора, опубликованном на сайте «Федресурс».
Сын экс-губернатора Александр Дубровский из-за долгов «Монтажника» признан банкротом. В отношении должника введена процедура реструктуризации долгов. Сумма долгов кредиторов уже приблизилась к 1,5 млрд рублей. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается.
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ПАО «Челиндбанк» намерен вступить в число кредиторов бизнесмена Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Банк требует взыскать с предпринимателя 222 тысячи рублей, это требование поступило в областной Арбитражный суд. «ПАО „Челиндбанк“ направило в Арбитражный суд Челябинской области требование о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженности в общей сумме 222 тыс. 984 рублей. Должник — Дубровский Александр Борисович», — говорится в уведомлении о получении требований кредитора, опубликованном на сайте «Федресурс». Сын экс-губернатора Александр Дубровский из-за долгов «Монтажника» признан банкротом. В отношении должника введена процедура реструктуризации долгов. Сумма долгов кредиторов уже приблизилась к 1,5 млрд рублей. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается.