У сына челябинского экс-губернатора выросло число кредиторов

01 августа 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Александр Дубровский из-за долгов «Монтажника» был признан банкротом Фото: Илья Московец © URA.RU ПАО «Челиндбанк» намерен вступить в число кредиторов бизнесмена Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Банк требует взыскать с предпринимателя 222 тысячи рублей, это требование поступило в областной Арбитражный суд. «ПАО „Челиндбанк“ направило в Арбитражный суд Челябинской области требование о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженности в общей сумме 222 тыс. 984 рублей. Должник — Дубровский Александр Борисович», — говорится в уведомлении о получении требований кредитора, опубликованном на сайте «Федресурс». Сын экс-губернатора Александр Дубровский из-за долгов «Монтажника» признан банкротом. В отношении должника введена процедура реструктуризации долгов. Сумма долгов кредиторов уже приблизилась к 1,5 млрд рублей. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается.

ПАО «Челиндбанк» намерен вступить в число кредиторов бизнесмена Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Банк требует взыскать с предпринимателя 222 тысячи рублей, это требование поступило в областной Арбитражный суд. «ПАО „Челиндбанк“ направило в Арбитражный суд Челябинской области требование о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженности в общей сумме 222 тыс. 984 рублей. Должник — Дубровский Александр Борисович», — говорится в уведомлении о получении требований кредитора, опубликованном на сайте «Федресурс». Сын экс-губернатора Александр Дубровский из-за долгов «Монтажника» признан банкротом. В отношении должника введена процедура реструктуризации долгов. Сумма долгов кредиторов уже приблизилась к 1,5 млрд рублей. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается.