31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

У сына челябинского экс-губернатора выросло число кредиторов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Дубровский. Магнитогорск, дубровский александр, дубровская ирина
Александр Дубровский из-за долгов «Монтажника» был признан банкротом Фото:

ПАО «Челиндбанк» намерен вступить в число кредиторов бизнесмена Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Банк требует взыскать с предпринимателя 222 тысячи рублей, это требование поступило в областной Арбитражный суд.

«ПАО „Челиндбанк“ направило в Арбитражный суд Челябинской области требование о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженности в общей сумме 222 тыс. 984 рублей. Должник — Дубровский Александр Борисович», — говорится в уведомлении о получении требований кредитора, опубликованном на сайте «Федресурс».

Сын экс-губернатора Александр Дубровский из-за долгов «Монтажника» признан банкротом. В отношении должника введена процедура реструктуризации долгов. Сумма долгов кредиторов уже приблизилась к 1,5 млрд рублей. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»
Подписаться

ПАО «Челиндбанк» намерен вступить в число кредиторов бизнесмена Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Банк требует взыскать с предпринимателя 222 тысячи рублей, это требование поступило в областной Арбитражный суд. «ПАО „Челиндбанк“ направило в Арбитражный суд Челябинской области требование о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженности в общей сумме 222 тыс. 984 рублей. Должник — Дубровский Александр Борисович», — говорится в уведомлении о получении требований кредитора, опубликованном на сайте «Федресурс». Сын экс-губернатора Александр Дубровский из-за долгов «Монтажника» признан банкротом. В отношении должника введена процедура реструктуризации долгов. Сумма долгов кредиторов уже приблизилась к 1,5 млрд рублей. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...