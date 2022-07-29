Лавров пообещал Блинкену, что цели спецоперации будут достигнуты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров поговорил с Блинкеном Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Цели спецоперации России на Украине будут достигнуты. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как ранее заявил Блинкен на пресс-конференции, он провел беседу по телефону с Лавровым. В МИД РФ подтвердили факт звонка, подчеркнув, что разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цели спецоперации России на Украине будут достигнуты. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как ранее заявил Блинкен на пресс-конференции, он провел беседу по телефону с Лавровым. В МИД РФ подтвердили факт звонка, подчеркнув, что разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...