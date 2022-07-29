Лавров пообещал Блинкену, что цели спецоперации будут достигнуты

29 июля 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Лавров поговорил с Блинкеном Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Цели спецоперации России на Украине будут достигнуты. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как ранее заявил Блинкен на пресс-конференции, он провел беседу по телефону с Лавровым. В МИД РФ подтвердили факт звонка, подчеркнув, что разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС.

Цели спецоперации России на Украине будут достигнуты. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как ранее заявил Блинкен на пресс-конференции, он провел беседу по телефону с Лавровым. В МИД РФ подтвердили факт звонка, подчеркнув, что разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС.