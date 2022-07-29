В США восхитились умственными способностями Путина 30 июля 2022 в 05:01 Размер текста - 17 + В США удивились умению Владимира Путина «говорить без шпаргалки» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Замгоссекретаря США Уэнди Шерман в беседе с журналом Economist восхитилась эрудиции президента России Владимира Путина. Она отметила его умению говорить без шпаргалки. «Больше всего времени в обществе [президента России Владимира] Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — сказала Шерман в беседе с журналом Economist, передает РИА «Новости». Американский политик отметила, что Путин умеет всегда стоять на своем. Она считает, что всему остальному миру необходимо осознать, «насколько он амбициозен». Ранее американцы признали ценности президента России Владимира Путина. По их словам, он «настоящий лидер». Немцы отметили честность российского лидера. Британцы, в свою очередь восхитились силой главы РФ. Замгоссекретаря США Уэнди Шерман в беседе с журналом Economist восхитилась эрудиции президента России Владимира Путина. Она отметила его умению говорить без шпаргалки. «Больше всего времени в обществе [президента России Владимира] Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — сказала Шерман в беседе с журналом Economist, передает РИА «Новости». Американский политик отметила, что Путин умеет всегда стоять на своем. Она считает, что всему остальному миру необходимо осознать, «насколько он амбициозен». Ранее американцы признали ценности президента России Владимира Путина. По их словам, он «настоящий лидер». Немцы отметили честность российского лидера. Британцы, в свою очередь восхитились силой главы РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям