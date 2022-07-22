Немцы восхитились честностью Путина. «Ему нас жаль»

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин сжалился над жителями ФРГ, возобновив транзит газа в Европу, считают комментаторы Фото:

Граждане Германии восхитились тем, насколько исправно президент России Владимир Путин выполняет договоренности по поставкам газа в Европу. Соответствующие комментарии оставили читатели немецкой газеты Die Welt под публикацией о том, что в Германию вновь стал поступать российский газ по трубопроводу «Северный поток-1».

«Путин — надежный деловой партнер, если вовремя платить. Так было всегда и может быть, если захотеть», — написал пользователь Роберт СП.

Ранее стало известно, что в ФРГ вновь стал поступать газ из России по трубопроводу «Северный поток-1» после окончания технических работ. Обрадовавшись этому событию, немецкие граждане начали требовать от правительства запустить «Северный поток-2».

По мнению читателей, западным лидерам можно получиться обязательности у Путина
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Западные лидеры, в отличие от российского президента, не думают о своем населении, считают комментаторы
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Граждане Германии восхитились тем, насколько исправно президент России Владимир Путин выполняет договоренности по поставкам газа в Европу. Соответствующие комментарии оставили читатели немецкой газеты Die Welt под публикацией о том, что в Германию вновь стал поступать российский газ по трубопроводу «Северный поток-1». «Путин — надежный деловой партнер, если вовремя платить. Так было всегда и может быть, если захотеть», — написал пользователь Роберт СП. Ранее стало известно, что в ФРГ вновь стал поступать газ из России по трубопроводу «Северный поток-1» после окончания технических работ. Обрадовавшись этому событию, немецкие граждане начали требовать от правительства запустить «Северный поток-2».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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