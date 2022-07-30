ЕП: Украина наказала главу МИД Бельгии за поездку в Крым

Глава МИД Бельгии не может въехать на Украину из-за журналистской карьеры, сообщили в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украина отказывает новой главе МИД Бельгии Аджи Лябиб в ее желании посетить страну из-за того, что ранее дипломат посещала полуостров Крым, будучи журналистом. Об этом сообщило издание «Европейская правда».

«Поскольку эта поездка [в Крым] состоялась до назначения Лябиб министром, и в рамках ее тогдашней работы [журналистом], МИД воздержится от каких-либо комментариев», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь МИД Бельгии Вотер Пулс. Его цитату приводит «Европейская правда».

По утверждению автора статьи Сергея Сидоренко, Лябиб в 2021 году, будучи журналисткой, посетила фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе. Украинская сторона придерживается мнения, что дипломат проникла на Крымский полуостров «незаконным способом» и сейчас «должна извиниться за это перед Киевом».

В издании подчеркивается неприемлемая для Украины позиция министра по вопросу территориальной принадлежности Крыма. «По возвращению она еще и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине», — подчеркнул автор статьи. Он также указал, что журналистка избежала прямого вопроса о том к какой стране принадлежит полуостров.

В свое оправдание Лябиб назвала поездку «частью своей журналистской деятельности». Однако, по мнению обозревателя, это лишь усугубило ситуацию и сейчас украинским властям следует оштрафовать бельгийского дипломата, а также запретить въезд в страну на три года. Иначе эта ситуация «создаст опасный прецедент», добавил автор.