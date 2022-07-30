Омбудсмен РФ рассказала о состоянии моряков, плененных Украиной

30 июля 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Москалькова отметила, что среди экипажа трое человек тяжело больны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова переговорила с капитанами кораблей о состоянии 67 моряков, захваченных украинцами вместе с суднами. У экипажей есть предметы первой необходимости, однако им не разрешают покидать корабли. «Переговорила с капитанами кораблей „Волго-Балт 225“, „Омский-132“, „Свирь“, „Рондо“, „Омский-6“, „Волго-Балт 244“, „Волго-Балт 193“. У моряков есть еда, вода, предметы первой необходимости. Однако им по-прежнему запрещают покидать судно. Их охраняют вооруженные представители силовых структур», — написала Москалькова в своем telegram-канале Она отметила, что нахождение экипажа в замкнутом пространстве на протяжении длительного времени плохо влияет на их здоровье. Это буквально сводит их с ума. Трое из пленных моряков тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность, отметила Москальков. Омбудсмен обратилась к украинской стороне, чтобы они могли вернуться домой. Также семь женщин-поваров вернулись в Россию. На сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 наших моряков. Изначально в порту Измаил было захвачено 77 российских моряков. Это члены экипажей девяти судов. Москалькова также заявляла, что Украина выставила задержанные суда на торги. Поэтому в случае продажи кораблей экипажам нужно будет их покинуть

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова переговорила с капитанами кораблей о состоянии 67 моряков, захваченных украинцами вместе с суднами. У экипажей есть предметы первой необходимости, однако им не разрешают покидать корабли. «Переговорила с капитанами кораблей „Волго-Балт 225“, „Омский-132“, „Свирь“, „Рондо“, „Омский-6“, „Волго-Балт 244“, „Волго-Балт 193“. У моряков есть еда, вода, предметы первой необходимости. Однако им по-прежнему запрещают покидать судно. Их охраняют вооруженные представители силовых структур», — написала Москалькова в своем telegram-канале Она отметила, что нахождение экипажа в замкнутом пространстве на протяжении длительного времени плохо влияет на их здоровье. Это буквально сводит их с ума. Трое из пленных моряков тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность, отметила Москальков. Омбудсмен обратилась к украинской стороне, чтобы они могли вернуться домой. Также семь женщин-поваров вернулись в Россию. На сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 наших моряков. Изначально в порту Измаил было захвачено 77 российских моряков. Это члены экипажей девяти судов. Москалькова также заявляла, что Украина выставила задержанные суда на торги. Поэтому в случае продажи кораблей экипажам нужно будет их покинуть