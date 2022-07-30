МО РФ раскрыло количество погибших после удара ВСУ по изолятору

30 июля 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Российскими военными была оказана помощь 73 военнопленным с тяжелыми ранениями Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате удара ВСУ из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору возле населенного пункта Еленовка была убита большая часть военнопленных. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего в изоляторе находились 193 военнопленных украинца. «По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», — сообщили telegram-канале Минобороны. Отмечается, что часть военнопленных доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. 73 пленным украинцам оказана необходимая медицинская помощь. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удар по следственному изолятору с азовцами (нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Еленовке для того, чтобы не допустить судебного расследования преступлений НАТО и Киева.

В результате удара ВСУ из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору возле населенного пункта Еленовка была убита большая часть военнопленных. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего в изоляторе находились 193 военнопленных украинца. «По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», — сообщили telegram-канале Минобороны. Отмечается, что часть военнопленных доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. 73 пленным украинцам оказана необходимая медицинская помощь. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удар по следственному изолятору с азовцами (нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Еленовке для того, чтобы не допустить судебного расследования преступлений НАТО и Киева.