МО РФ раскрыло количество погибших после удара ВСУ по изолятору

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, донбасс, военный, военный, минобороны
Российскими военными была оказана помощь 73 военнопленным с тяжелыми ранениями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара ВСУ из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору возле населенного пункта Еленовка была убита большая часть военнопленных. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего в изоляторе находились 193 военнопленных украинца.

«По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», — сообщили telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что часть военнопленных доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. 73 пленным украинцам оказана необходимая медицинская помощь.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удар по следственному изолятору с азовцами (нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Еленовке для того, чтобы не допустить судебного расследования преступлений НАТО и Киева.

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В результате удара ВСУ из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору возле населенного пункта Еленовка была убита большая часть военнопленных. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего в изоляторе находились 193 военнопленных украинца. «По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», — сообщили telegram-канале Минобороны. Отмечается, что часть военнопленных доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. 73 пленным украинцам оказана необходимая медицинская помощь. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удар по следственному изолятору с азовцами (нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Еленовке для того, чтобы не допустить судебного расследования преступлений НАТО и Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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