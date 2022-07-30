Володин: Зеленский ударил по азовцам*, чтобы прикрыть НАТО

Киев и Вашингтон не могли допустить раскрытия своих преступлений, считает Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удар по следственному изолятору с азовцами (нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Еленовке для того, чтобы не допустить судебного расследования преступлений НАТО и Киева. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент Зеленский и Вашингтон. Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты — азовцы стали бы давать показания», — написал Володин в Telegram.

По его мнению, Вашингтон и Киев пытались ликвидировать свидетелей своих преступлений против человечества, ударив по изолятору с пленными, так как понимали, что публичные признания зверств националистами неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО. Это было сделано для того, «чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались», объяснил Володин.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар по следственному изолятору Еленовской исправительной колонии в ДНР, передает «Ридус». Ракеты попали в барак с пленными боевиками нацбатальона «Азов», пишет Пятый канал. В Минобороны назвали этот обстрел провокацией ВСУ. Глава ДНР сообщил, что обстрел следственного изолятора в Еленовке был умышленно произведен из-за того, что украинские националисты начали давать показания. «Царьград» сообщает, что основатель полка «Азов» Андрей Билецкий объявил охоту на тех, кто обстрелял Еленовку.

* нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ