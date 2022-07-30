Российские военные уничтожили элитный батальон Зеленского

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Армия РФ убила 140 человек из батальона Владимира Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия разгромила воинский эшелон, который перевозил элитный батальон президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов», — заявили в Минобороны РФ.

Сообщается, что около 250 человек ранены. Всю военную технику вывели из строя.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью является помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду украинского режима, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украина потеряла 70-80 тысяч человек, заявил URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Ранее российские военные ликвидировали до 120 бойцов ВСУ, охранявших склад (РСЗО) HIMARS, пишет RT. Также российские военные уничтожили артиллерийский дивизион мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева, передает «Национальная служба новостей».

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Российская армия разгромила воинский эшелон, который перевозил элитный батальон президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов», — заявили в Минобороны РФ. Сообщается, что около 250 человек ранены. Всю военную технику вывели из строя. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью является помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду украинского режима, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украина потеряла 70-80 тысяч человек, заявил URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Ранее российские военные ликвидировали до 120 бойцов ВСУ, охранявших склад (РСЗО) HIMARS, пишет RT. Также российские военные уничтожили артиллерийский дивизион мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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