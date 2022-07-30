Российские военные уничтожили элитный батальон Зеленского

30 июля 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Армия РФ убила 140 человек из батальона Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия разгромила воинский эшелон, который перевозил элитный батальон президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов», — заявили в Минобороны РФ. Сообщается, что около 250 человек ранены. Всю военную технику вывели из строя. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью является помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду украинского режима, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украина потеряла 70-80 тысяч человек, заявил URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Ранее российские военные ликвидировали до 120 бойцов ВСУ, охранявших склад (РСЗО) HIMARS, пишет RT. Также российские военные уничтожили артиллерийский дивизион мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева, передает «Национальная служба новостей».

Российская армия разгромила воинский эшелон, который перевозил элитный батальон президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов», — заявили в Минобороны РФ. Сообщается, что около 250 человек ранены. Всю военную технику вывели из строя. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью является помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду украинского режима, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украина потеряла 70-80 тысяч человек, заявил URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Ранее российские военные ликвидировали до 120 бойцов ВСУ, охранявших склад (РСЗО) HIMARS, пишет RT. Также российские военные уничтожили артиллерийский дивизион мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева, передает «Национальная служба новостей».