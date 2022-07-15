Аналитик Михайлов: ВСУ потеряли от 70 до 80 тысяч человек

15 июля 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

Потери ВСУ будут расти, пока Украина не сядет за стол переговоров, сказал Александр Михайлов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина потеряла уже более 80 тысяч военных за время спецоперации, по данным западных аналитиков. Российские источники заявляют о 70 тысячах. Об этом URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Уже на Западе стали появляться данные от европейских и британских аналитиков о потерях на Украине. Там говорится о том, что до 20 тысяч военнослужащих ВСУ погибает ежемесячно. Если британские партнеры Украины не ошибаются в расчетах, то количество погибших приближается к запредельным цифрам, под 79-80 тысяч человек», — сказал Александр Михайлов. По сообщениям из российских источников, численность потерь Украины ниже, отметил военный эксперт. «Исходя из данных Минобороны РФ и сводок военных корреспондентов, к середине июня мы называли примерно 44-45 тысяч возможных потерь. Это не только погибшие, но и те, кто не могут вернуться на поле боя. Коллеги озвучивали от 50 до 70 тысяч. Я думаю, что европейские данные о 80 тысячах завышены. 50 тысяч — это уже очень много. Это уже может говорить о том, что нужно уже сесть за стол переговоров, которые давно предлагает Россия. К тем переговорам, которые приведут к мирной жизни, а не увеличению потерь», — отметил аналитик. Он отметил, что точных данных нет ни у кого. «Абсолютных цифр не знает никто, даже в руководстве ВСУ. Их нет, потому что очень многие числятся без вести пропавшими. Тысячи людей взяты в плен. Союзные силы озвучивали, что 6 000 — 8 000 военнослужащих ВСУ и нацбатов находятся в плену. Точные цифры, наверное, есть только у спецслужб и военных на местах, но они не озвучиваются. Украинская сторона примерно представляет реальные свои потери с погрешностью в несколько тысяч человек. Учитывая то количество людей, которые признаны пропавшими без вести, это количество зашкаливает», — добавил эксперт. Михайлов объяснил, почему Украина засекретила данные о своих потерях во время спецоперации. «Это вызывают раздражение у украинских властей и потерю боевого духа, развенчание того мифа о непобедимости Украинской армии», — подчеркнул специалист. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он отметил, что это была вынужденная мера по защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина потеряла уже более 80 тысяч военных за время спецоперации, по данным западных аналитиков. Российские источники заявляют о 70 тысячах. Об этом URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Уже на Западе стали появляться данные от европейских и британских аналитиков о потерях на Украине. Там говорится о том, что до 20 тысяч военнослужащих ВСУ погибает ежемесячно. Если британские партнеры Украины не ошибаются в расчетах, то количество погибших приближается к запредельным цифрам, под 79-80 тысяч человек», — сказал Александр Михайлов. По сообщениям из российских источников, численность потерь Украины ниже, отметил военный эксперт. «Исходя из данных Минобороны РФ и сводок военных корреспондентов, к середине июня мы называли примерно 44-45 тысяч возможных потерь. Это не только погибшие, но и те, кто не могут вернуться на поле боя. Коллеги озвучивали от 50 до 70 тысяч. Я думаю, что европейские данные о 80 тысячах завышены. 50 тысяч — это уже очень много. Это уже может говорить о том, что нужно уже сесть за стол переговоров, которые давно предлагает Россия. К тем переговорам, которые приведут к мирной жизни, а не увеличению потерь», — отметил аналитик. Он отметил, что точных данных нет ни у кого. «Абсолютных цифр не знает никто, даже в руководстве ВСУ. Их нет, потому что очень многие числятся без вести пропавшими. Тысячи людей взяты в плен. Союзные силы озвучивали, что 6 000 — 8 000 военнослужащих ВСУ и нацбатов находятся в плену. Точные цифры, наверное, есть только у спецслужб и военных на местах, но они не озвучиваются. Украинская сторона примерно представляет реальные свои потери с погрешностью в несколько тысяч человек. Учитывая то количество людей, которые признаны пропавшими без вести, это количество зашкаливает», — добавил эксперт. Михайлов объяснил, почему Украина засекретила данные о своих потерях во время спецоперации. «Это вызывают раздражение у украинских властей и потерю боевого духа, развенчание того мифа о непобедимости Украинской армии», — подчеркнул специалист. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он отметил, что это была вынужденная мера по защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида.