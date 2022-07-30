МИД Норвегии ответил на русофобское поведение консула в Мурманске

30 июля 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

В Норвегии заявили, что сожалеют об инциденте Фото: Александр Мамаев © URA.RU Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что сожалеет о высказывании сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, заявившей о ненависти к русским. Там уточнили, что прорабатывают инцидент. «Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», — сообщила ТАСС представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес. Ранее в интернете появилось видео, на котором Эллингсен в одном из российских отелей оскорбляет сотрудников. В ходе скандала она заявила, что ненавидит русских. Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в настоящий момент в ведомстве прорабатываются варианты реакции на этот «возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». Сенатор Клишас заявил, что консула нужно выслать из России, передает ФАН.

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что сожалеет о высказывании сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, заявившей о ненависти к русским. Там уточнили, что прорабатывают инцидент. «Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», — сообщила ТАСС представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес. Ранее в интернете появилось видео, на котором Эллингсен в одном из российских отелей оскорбляет сотрудников. В ходе скандала она заявила, что ненавидит русских. Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в настоящий момент в ведомстве прорабатываются варианты реакции на этот «возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». Сенатор Клишас заявил, что консула нужно выслать из России, передает ФАН.