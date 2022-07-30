Захарова: МИД накажет консула, заявившую о ненависти к русским

30 июля 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Мария Захарова назвала высказывание норвежского консула ксенофобией Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В МИД России обсуждают варианты реакции на поступок консула Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая заявила о ненависти к русским во время разговора с сотрудниками отеля в Мурманске. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», — написала Захарова в своем telegram-канале. По словам представителя МИД, в ее высказываниях была заметна «ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство». Ранее Эллингсен оскорбила русских в разговоре с сотрудниками отеля в Мурманске. Она возмутилась, когда ее попросили подождать, пока горничные уберут ее номер, передает сайт MK.RU . Консул заявила, что она «не какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как» и заявила о ненависти к русским, сообщает Nation News.

В МИД России обсуждают варианты реакции на поступок консула Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая заявила о ненависти к русским во время разговора с сотрудниками отеля в Мурманске. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», — написала Захарова в своем telegram-канале. По словам представителя МИД, в ее высказываниях была заметна «ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство». Ранее Эллингсен оскорбила русских в разговоре с сотрудниками отеля в Мурманске. Она возмутилась, когда ее попросили подождать, пока горничные уберут ее номер, передает сайт MK.RU. Консул заявила, что она «не какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как» и заявила о ненависти к русским, сообщает Nation News.