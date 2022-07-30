США разнесли собственную идею обмена заключенными с РФ

Россия несерьезно относится к инициативе по обмену осужденного в США торговца оружием Виктора Бута на осужденных в РФ Пола Уилана и экс-баскетболистку УГМК Бритни Грайнер. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Удерживание двух американцев в заложниках из-за убийцы, находящегося в третьей стране — это несерьезное контрпредложение. Это недобросовестная попытка уйти от серьезной инициативы, выдвинутой США. Мы призываем Россию отнестись к этому предложению серьезно», — заявил Кирби в эфире CNN.
Так Кирби высказался о публикации CNN, в которой заявлялось, что Россия якобы предложила включить в сделку еще одного своего соотечественника, который приговорен к пожизненному заключению в Германии. Кирби заявил, что США несколько недель назад выступили с инициативой обмена заключенными и старались поддерживать контакт с РФ.
На этой неделе CNN сообщал со ссылкой на источники, что США предлагают обменять Уилона и Грайнер на Бута. Американец Уилон осужден в России за шпионаж, а Грайнер задержали за контрабанду наркотиков. Российский предприниматель Виктор Бут находится в тюрьме США с 2008 года за попытку продавать оружие и поддержку терроризма.
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Россия несерьезно относится к инициативе по обмену осужденного в США торговца оружием Виктора Бута на осужденных в РФ Пола Уилана и экс-баскетболистку УГМК Бритни Грайнер. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Удерживание двух американцев в заложниках из-за убийцы, находящегося в третьей стране — это несерьезное контрпредложение. Это недобросовестная попытка уйти от серьезной инициативы, выдвинутой США. Мы призываем Россию отнестись к этому предложению серьезно», — заявил Кирби в эфире CNN. Так Кирби высказался о публикации CNN, в которой заявлялось, что Россия якобы предложила включить в сделку еще одного своего соотечественника, который приговорен к пожизненному заключению в Германии. Кирби заявил, что США несколько недель назад выступили с инициативой обмена заключенными и старались поддерживать контакт с РФ. На этой неделе CNN сообщал со ссылкой на источники, что США предлагают обменять Уилона и Грайнер на Бута. Американец Уилон осужден в России за шпионаж, а Грайнер задержали за контрабанду наркотиков. Российский предприниматель Виктор Бут находится в тюрьме США с 2008 года за попытку продавать оружие и поддержку терроризма.