Свердловские депутаты раскрыли, сколько заработали за год

Депутаты ЗакСО заработали за 2021 год 710 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

За год депутаты парламента Свердловской области заработали 710 миллионов рублей. Самый успешный народный избранник заработал свыше 150 миллионов, а наименее успешный — 290 тысяч рублей. Декларация расходов и доходов за 2021 год депутатов появилась на сайте Законодательного собрания Свердловской области.

Так, самым богатым депутатом стал зампредседателя Заксобрания Виктор Маслаков. Он задекларировал доход в 158,8 миллиона рублей. Помимо этого в его распоряжении находится земельный участок в три тысячи квадратных метров, гараж в 119 метров, строящийся дом в 750 квадратов, хозпостройки и нежилое помещение.

На втором месте — глава «Киберстали» Алексей Дронов. Его доходы составляют 122,6 миллиона рублей. Вдобавок он владеет несколькими гаражами, участком земли, квартирой и домом. У Дронова большой автопарк: Mercedes-Benz G500, Audi А6, мотоцикл BMW, снегоход и бортовой прицеп.

Замыкает список лидеров — владелец торговых центров «Омега» и «Апельсин» Владимир Смирнов с доходом 90,6 миллиона рублей. В декларации он указал три земельных участка (одним он владеет частично), десять нежилых помещений (тремя владеет на половину), квартиру и два парковочных места.

Глава группы компаний «Радуга» Александр Серебренников расположился на четвертом месте с общим доходом в 64,6 миллиона рублей. В декларации он указал два земельных участка (одним владеет на половину), два жилых дома (одним владеет на половину), две квартиры и два нежилых помещения.

Последним в пятерке лидеров оказался акушер-гинеколог Леонид Хаютин, который задекларировал 42,8 миллиона рублей. Он владеет тремя квартирами (владеет на половину), участком земли, жилым домом и двумя машиноместами. В гараже у него стоят мотоцикл Harley-Davidson и электромобиль Audi e-tron.

Меньше всех среди депутатов ЗакСО заработал член партии КПРФ Николай Коробейников. Его доход составил 290 тысяч рублей. Также в декларации он указал, что владеет домом и Daewoo Matiz.

Супруги депутатов за 2021 год суммарно задекларировали более 296 миллионов рублей. Больше всех заработали супруги Вячеслава Брозовского —123,3 млн рублей, Сергея Карякина — 57 млн рублей, Евгения Зяблицева — 55,2 млн рублей и Михаила Клименко — 24,2 млн рублей.