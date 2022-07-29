29 июля 2022
28 июля 2022

В Курганскую область пришли грозы с сильным градом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, гроза, туча, пасмурно, непогода, плохая погода, ураган, дождь
Жители северных районов Курганской области рассказали о сильном граде Фото:

Жители северных районов Курганской области сообщают в соцсетях, что в населенных пунктах региона во время грозы прошел сильный град. Делиться снимками и предупреждениями об осадках они стали в пабликах соцсети «ВКонтакте».

«В Далматово град прошел сильный, туча идет на Шадринск», — информировало сообщество «Подслушано у водителей Шадринск». Также пользователи опубликовали фотографии с падающим градом на улицах города. Очевидцы сообщили, что град был размером с черешню.

В Кургане и близлежащих районах сегодня и завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы с градом. Об этом свидетельствует прогноз погоды на сайте Курганского ЦГМС.

В Далматово (Курганская область) прошел сильный град
Грозы с градом накрыли северные районы Курганской области
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Жители северных районов Курганской области сообщают в соцсетях, что в населенных пунктах региона во время грозы прошел сильный град. Делиться снимками и предупреждениями об осадках они стали в пабликах соцсети «ВКонтакте». «В Далматово град прошел сильный, туча идет на Шадринск», — информировало сообщество «Подслушано у водителей Шадринск». Также пользователи опубликовали фотографии с падающим градом на улицах города. Очевидцы сообщили, что град был размером с черешню. В Кургане и близлежащих районах сегодня и завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы с градом. Об этом свидетельствует прогноз погоды на сайте Курганского ЦГМС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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