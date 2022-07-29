Жители северных районов Курганской области рассказали о сильном граде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители северных районов Курганской области сообщают в соцсетях, что в населенных пунктах региона во время грозы прошел сильный град. Делиться снимками и предупреждениями об осадках они стали в пабликах соцсети «ВКонтакте».

«В Далматово град прошел сильный, туча идет на Шадринск», — информировало сообщество «Подслушано у водителей Шадринск». Также пользователи опубликовали фотографии с падающим градом на улицах города. Очевидцы сообщили, что град был размером с черешню.

В Кургане и близлежащих районах сегодня и завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы с градом. Об этом свидетельствует прогноз погоды на сайте Курганского ЦГМС.

В Далматово (Курганская область) прошел сильный град фото: VK Дарья Морковских