Жители северных районов Курганской области рассказали о сильном граде
Жители северных районов Курганской области сообщают в соцсетях, что в населенных пунктах региона во время грозы прошел сильный град. Делиться снимками и предупреждениями об осадках они стали в пабликах соцсети «ВКонтакте».
«В Далматово град прошел сильный, туча идет на Шадринск», — информировало сообщество «Подслушано у водителей Шадринск». Также пользователи опубликовали фотографии с падающим градом на улицах города. Очевидцы сообщили, что град был размером с черешню.
В Кургане и близлежащих районах сегодня и завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы с градом. Об этом свидетельствует прогноз погоды на сайте Курганского ЦГМС.
В Далматово (Курганская область) прошел сильный град
Грозы с градом накрыли северные районы Курганской области
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»Подписаться