Захарова призвала США и ЕС прекратить провокации в Косово

31 июля 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU США и ЕС должны прекратить провокации в Косово, так как подобное развитие событий — еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. «Решение „властей“ в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных „правил“ о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов — очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с „премьером“ А.Курти. […] Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово», — высказалась Захарова МИД России. По ее словам, сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы. Подобное развитие событий — еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза, подчеркнула дипломат. Лидер Сербии Александр Вучич 31 июля сообщил о том, что полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. Он заверил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». 31 июля на границе Сербии и Косово произошли локальные стычки. В МО Сербии попросили не распространять дезинформацию о том, что сербская армия якобы заходила на территорию Косово и Метохии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и ЕС должны прекратить провокации в Косово, так как подобное развитие событий — еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. «Решение „властей“ в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных „правил“ о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов — очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с „премьером“ А.Курти. […] Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово», — высказалась Захарова МИД России. По ее словам, сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы. Подобное развитие событий — еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза, подчеркнула дипломат. Лидер Сербии Александр Вучич 31 июля сообщил о том, что полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. Он заверил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». 31 июля на границе Сербии и Косово произошли локальные стычки. В МО Сербии попросили не распространять дезинформацию о том, что сербская армия якобы заходила на территорию Косово и Метохии.