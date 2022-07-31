За прошедшие сутки в Тюмени пропали трое детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 10-летний мальчик и трехгодовалая девочка ушли из дома и не вернулись. Об этом сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте». Всего за прошедшие сутки в городе пропали трое детей.

«Пропали дети! Трофимовы Арсентий и Саманта 2012 (10 лет) и 2019 (3 года) года рождения. Тюмень, СНТ „Малинка“. 31 июля 2022 г. вышли из дома и не вернулись», — говорится в сообщении. Неизвестно, во что были одеты дети.

Тех, кому известна какая-либо информация о пропавших, просят позвонить инфоргу поиска по телефону 8-982-922-78-84. Также тюменцы могут сообщить о местонахождении детей по номеру горячей линии 8-800-600-59-52.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут 8-летнего мальчика. Ребенок 31 июля перестал выходить на связь с родными.