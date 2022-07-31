НАТО решила вмешаться в конфликт между Косово и Сербией

НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на севере самопровозглашенного КосовоФото: NIDS/NATO Multimedia Library
НАТО заявила о готовности вмешаться в ситуацию на севере самопровозглашенного Косово. Об этом сообщила международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR).
«Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», — говорится в заявлении, распространенном миссией.
Кроме того, спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Косово Кэролайн Зиадэ призвала к спокойствию, восстановлению свободы передвижения и недопущению дальнейшей эскалации. «Я призываю всех добросовестно решать проблемы посредством диалога при содействии ЕС, чтобы укрепить стабильность и безопасность для всех», — добавила Зиадэ, передает Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК).
Обстановка в регионе обострилась после того, как в сербских общинах Косово сербы стали блокировать дороги и строить баррикады — в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края машин с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами. 31 августа на границе Сербии и Косово начались локальные стычки, зазвучали сирены воздушной тревоги, а на трассах началось строительство баррикад. Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что армия провозглашенного Косово в полночь на 1 августа собирается напасть на северную часть страны. Он уверен, что в любом случае победит Сербия. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что украинская армия готова встать на защиту косоваров.
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НАТО заявила о готовности вмешаться в ситуацию на севере самопровозглашенного Косово. Об этом сообщила международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR). «Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», — говорится в заявлении, распространенном миссией. Кроме того, спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Косово Кэролайн Зиадэ призвала к спокойствию, восстановлению свободы передвижения и недопущению дальнейшей эскалации. «Я призываю всех добросовестно решать проблемы посредством диалога при содействии ЕС, чтобы укрепить стабильность и безопасность для всех», — добавила Зиадэ, передает Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК). Обстановка в регионе обострилась после того, как в сербских общинах Косово сербы стали блокировать дороги и строить баррикады — в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края машин с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами. 31 августа на границе Сербии и Косово начались локальные стычки, зазвучали сирены воздушной тревоги, а на трассах началось строительство баррикад. Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что армия провозглашенного Косово в полночь на 1 августа собирается напасть на северную часть страны. Он уверен, что в любом случае победит Сербия. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что украинская армия готова встать на защиту косоваров.