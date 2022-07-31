В Тюмени резко выросла стоимость аренды квартир

Стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 18% по сравнению с прошлым годом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени выросла стоимость аренды квартир. Об этом рассказал риэлтор Виталий Русаков. По словам эксперта по недвижимости, стоимость аренды однокомнатного жилья за год увеличилась на 18%.

«Несмотря на рост числа предложений о сдаче жилья, стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла по сравнению с 2021 годом на 18%, достигнув уровня 20-22 тысяч рублей в месяц. При этом следует учитывать, что сейчас число предложений в среднем в месяц составляет 600-700, хотя до 2020 года эта цифра считалась нормальной в пределах 1200-1300», — сообщил Русаков изданию «РБК Тюмень».

Как отметил риэлтор, на тюменском рынке аренды лидируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры. На сегодняшний день в престижных районах города квартиру можно снять за 21-24 тысячи рублей. В удаленных частях Тюмени, например, на Войновке, аренда двухкомнатной квартиры составит 16 тысяч рублей. В центральном районе города — 37 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени недвижимость подорожала сильнее, чем в городах-миллионниках. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 115,5 тысяч, а на вторичном 102,3 тысяч рублей.