Недвижимость Тюмени подорожала сильнее, чем городов-миллионников

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Тюмени составляет 115,5 тысяч, а на вторичном 102,3 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Уровень прироста средних цен на тюменскую недвижимость вырос сильнее, чем в некоторых городах-миллионниках. В их числе Москва, Сочи и Екатеринбург. Об этом аналитики компании «Циан» сообщили журналистам.

«Динамка прироста стоимости квадратного метра на вторичном рынке в Тюмени по сравнению с началом года составила 4%. В Москве — 2%, в Екатеринбурге — 3%, в Сочи произошло снижение на 0,4%. Динамика прироста цен на новостройки в областной столице составила 7%, в Москве — 6%, в Сочи она снизилась на 10%», — передает издание «РБК-Тюмень» данные аналитиков компании.

Также в компании сообщили, что средние цены на первичную и вторичную недвижимость в городах 500-тысячниках подорожали сильнее, чем в миллионниках. Особенно рост цен выражен на недвижимость в новостройках. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Тюмени составляет 115,5 тысяч, а на вторичном 102,3 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени вырос спрос на однокомнатные квартиры и квартиры-студии. Эксперты считают, что это связано с уходом с российского рынка компаний производителей отделочных материалов.