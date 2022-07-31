31 июля 2022

В пермском супермаркете нашли пельмени с антибиотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Комбинат мясной гастрономии «Черкашин и Партнеръ». Екатеринбург, продукты, конвейер, мясная продукция, пельмени, пищевая промышленность, еда, изготовление пельменей, пельмени за милую душу
В Пермь опасные пельмени привезли из Удмуртии Фото:

В пермском супермаркете «Семья Борчанинова» обнаружили пельмени с антибиотиками. Продукт под маркой «Домашние» приготовили в компании «Восточный» из Удмуртии. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В пробе пельменей „Домашние“ выявлено несоответствие по показателям: массовая доля марбофлоксацина: результат: 4,1 мкг/кг (норматив: не допускается) и массовая доля энрофлоксацина: результат: 6,7 мкн/кг (норматив: не допускается). Это недопустимо согласно требованиям технического регламента таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Пробы были отобраны еще летом 2021 года. Но судебные разбирательства шли до июля 2022. В итоге ООО «Восточный» оштрафовали на 300 тысяч рублей.

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В пермском супермаркете «Семья Борчанинова» обнаружили пельмени с антибиотиками. Продукт под маркой «Домашние» приготовили в компании «Восточный» из Удмуртии. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В пробе пельменей „Домашние“ выявлено несоответствие по показателям: массовая доля марбофлоксацина: результат: 4,1 мкг/кг (норматив: не допускается) и массовая доля энрофлоксацина: результат: 6,7 мкн/кг (норматив: не допускается). Это недопустимо согласно требованиям технического регламента таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». Пробы были отобраны еще летом 2021 года. Но судебные разбирательства шли до июля 2022. В итоге ООО «Восточный» оштрафовали на 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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