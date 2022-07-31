В пермском супермаркете нашли пельмени с антибиотиками

В Пермь опасные пельмени привезли из Удмуртии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермском супермаркете «Семья Борчанинова» обнаружили пельмени с антибиотиками. Продукт под маркой «Домашние» приготовили в компании «Восточный» из Удмуртии. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В пробе пельменей „Домашние“ выявлено несоответствие по показателям: массовая доля марбофлоксацина: результат: 4,1 мкг/кг (норматив: не допускается) и массовая доля энрофлоксацина: результат: 6,7 мкн/кг (норматив: не допускается). Это недопустимо согласно требованиям технического регламента таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Пробы были отобраны еще летом 2021 года. Но судебные разбирательства шли до июля 2022. В итоге ООО «Восточный» оштрафовали на 300 тысяч рублей.