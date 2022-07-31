Жители элитного района Кургана страдают из-за ремонта школы

Жителям Шевелевки мешает спать ремонт пришкольной территории по ночам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители района Шевелевка в Кургане жалуются на ремонт территории школы №11. Грохот от стройки мешает людям спать по ночам, а тяжелая техника разбивает во дворах люки колодцев, написал анонимный автор в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Хочу привлечь внимание администрации к ремонту школы № 11 на ул. Карельцева. Жители соседних домов неоднократно обращались в школу с просьбой сообщить подрядчику, который осуществляет ремонт о том, что работы ведутся всю неделю аж до двух часов ночи! В жару, лето, невозможно открыть на ночь окно — шум стройки невыносимый! В выходные происходит тоже самое. Мало того машины, которые подвозят щебень, стройматериалы проезжают прямо по тротуарам дворов, во дворе дома 111 разбиты и продавлены все крышки люков в колодцах!», — говорится в посте «Аноним Курган» соцсети «ВКонтакте».

Автор отмечает, что даже шум от строительства домов не досаждал так жителям района, потому что велся только днем. Жители просят чиновников принять меры.

В администрации Кургана на запрос URA.RU ответили, что на территории школы №11 (ул. Карельцева,103) ведутся работы по асфальтированию территории. «Работы выполняются в соответствии с заключенным договором и утвержденным графиком производства работ. Руководителем образовательного учреждения проведена разъяснительная работа с представителями подрядной организации о необходимости соблюдения режима тишины в вечернее и ночное время суток», — ответили в пресс-службе мэрии.

URA.RU писало, что школа №11 в Шевелевке открылась после двухлетнего капремонта в сентябре 2021 года. При этом, по словам родителей учеников, к открытию не успели отремонтировать туалеты и столовую. Шевелевку считают элитным районом Кургана так как здесь живут высокопоставленные чиновники, силовики.