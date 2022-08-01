11-летняя девочка не спешилась на «зебре» Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Девочка на велосипеде попала под колеса машины на пешеходном переходе возле дома №68 на улице Восточная в Екатеринбурге. Она не спешилась и выехала на дорогу, а водитель ее не заметил, сообщили URA.RU в городском управлении ГИБДД.

«ДТП произошло в 20:30. Водитель Hyundai Solaris двигался по Восточной со стороны проспекта Ленина с правым поворотом на Малышева на зеленый сигнал светофора. Допустил наезд на ребенка-велосипедиста, который, не спешившись, двигался по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в ведомстве. В результате аварии 11-летнюю девочку с травмой колена доставили в больницу. Она рассказала, что торопилась домой и не увидела машину.

Инспекторы выяснили, что за рулем иномарки находился 44-летний мужчина, стаж вождения 21 год. Он пояснил, что перед переходом пропустил всех пешеходов, а девочку на велосипеде не заметил и начал движение.