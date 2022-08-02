На странице Медведева был размещен и удален пост про РФ и Казахастан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неизвестные взломали страницу зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в соцсети «ВКонтакте». Так его помощник Олег Осипов объяснил появление и удаление поста Медведева о России и Казахстане.

«Последний пост „ВКонтакте“, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — приводит ТАСС заявление Осипова.