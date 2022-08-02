Страницу Медведева «ВКонтакте» взломали

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
На странице Медведева был размещен и удален пост про РФ и Казахастан Фото:

Неизвестные взломали страницу зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в соцсети «ВКонтакте». Так его помощник Олег Осипов объяснил появление и удаление поста Медведева о России и Казахстане.

«Последний пост „ВКонтакте“, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — приводит ТАСС заявление Осипова.

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Неизвестные взломали страницу зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в соцсети «ВКонтакте». Так его помощник Олег Осипов объяснил появление и удаление поста Медведева о России и Казахстане. «Последний пост „ВКонтакте“, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — приводит ТАСС заявление Осипова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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