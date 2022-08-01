Москвичка с двумя детьми застряла на болоте под Кыштымом

02 августа 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Выйти из болота самостоятельно семья не смогла Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительница Москвы во время прогулки под Кыштымом (Челябинская область) застряла на болоте с двумя детьми. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона, семью обнаружили спустя день поисков. «Больше десяти лет вдали от родного Кыштыма провела жительница Москвы, а когда удалось вырваться сюда с детьми, решила показать им красоту природы малой родины. Но запланированная прогулка между озер Большой Каган — Аракуль закончилась в болотах, из которых выйти самостоятельно женщина с двумя подростками уже не могла», — говорится в официальной группе ПСС региона в «ВКонтакте». В ведомстве отметили, что женщина смогла связаться со спасателями по телефону, и объяснить им, где они находятся. В итоге в девятом часу вечера, обойдя все заболоченные места, спасатели обнаружили семью на одной из полян, и в обход болот вывели их к автодороге и эвакуировали из горно-таежной местности в город.

Жительница Москвы во время прогулки под Кыштымом (Челябинская область) застряла на болоте с двумя детьми. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона, семью обнаружили спустя день поисков. «Больше десяти лет вдали от родного Кыштыма провела жительница Москвы, а когда удалось вырваться сюда с детьми, решила показать им красоту природы малой родины. Но запланированная прогулка между озер Большой Каган — Аракуль закончилась в болотах, из которых выйти самостоятельно женщина с двумя подростками уже не могла», — говорится в официальной группе ПСС региона в «ВКонтакте». В ведомстве отметили, что женщина смогла связаться со спасателями по телефону, и объяснить им, где они находятся. В итоге в девятом часу вечера, обойдя все заболоченные места, спасатели обнаружили семью на одной из полян, и в обход болот вывели их к автодороге и эвакуировали из горно-таежной местности в город.